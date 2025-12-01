বাংলাদেশ

ডাকাতিয়ার বিলে অগ্রহায়ণের সকালের সুর

অগ্রহায়ণের এই ভোরে, যখন শীতের আমেজটি কেবলই গাঢ় হতে শুরু করেছে খুলনার বুকে, তখন ডুমুরিয়ার ডাকাতিয়া বিল যেন প্রকৃতির এক নিবিড় ক্যানভাস। বিলের বিস্তীর্ণ জলরাশি তখনো রাতের মায়া ধরে রেখেছে এক স্নিগ্ধ, কোমল আবরণ। দিনের প্রথম আলোর পরশ পেয়ে প্রকৃতি যেন এই জলরাশিতে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত নীরব মাধুর্য। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ডাকাতিয়া বিলে তোলা এই আলোকচিত্রগুলো ধরে এনেছে সেই চিরন্তন সত্য, যেখানে প্রকৃতি আর মানুষ মিলেমিশে রচনা করেছে এক অবিচ্ছিন্ন জীবনগাথা।

সাদ্দাম হোসেন
খুলনা
১ / ৯
সিক্ত শরীর শুকায় রৌদ্রতাপে ডানা মেলে পানকৌড়ি
২ / ৯
ডোঙায় চলা সতেজ সবুজে ঘেরা জলপথখানি, প্রতিবিম্বে আঁকা ভোরের কাহিনি
৩ / ৯
ভোরে জল ছেড়ে যেই ওঠে কিনারায়, মাটির আঁচলে তখন সোনার স্বপ্ন বোনায়
৪ / ৯
জলজ পাতারা আঁকে সবুজ নকশা, ভাসমান ভিটেতে জীবন বাঁচে সতেজ আশা
৫ / ৯
গভীর জলে ভাসমান জলপদ্মপাতা, নীরবে–নিভৃতে গড়ে শান্ত সকালের কথা
৬ / ৯
ঊর্ধ্বে দীপ্ত সূর্য, নিচে জলের আয়না, প্রকৃতির খেলায় বাঁচে বিলের ভাবনা
৭ / ৯
নীল জালের রেখা টানে জল আর ডাঙায়, জীবন বাঁচে এখানে, যত্ন যেখানে রয়
৮ / ৯
ডোঙা চলে মাঝখানে, জীবন দুকূলে, জল-মাটি-আকাশে গাঁথা পথখানি ভুলে
৯ / ৯
কাঠে আর কাপড়ে ঘেরা বিলের কিনারায়, উঁচানো হাতে শিশুটি যেন পথ চেয়ে রয়
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন