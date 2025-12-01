ডাকাতিয়ার বিলে অগ্রহায়ণের সকালের সুর
অগ্রহায়ণের এই ভোরে, যখন শীতের আমেজটি কেবলই গাঢ় হতে শুরু করেছে খুলনার বুকে, তখন ডুমুরিয়ার ডাকাতিয়া বিল যেন প্রকৃতির এক নিবিড় ক্যানভাস। বিলের বিস্তীর্ণ জলরাশি তখনো রাতের মায়া ধরে রেখেছে এক স্নিগ্ধ, কোমল আবরণ। দিনের প্রথম আলোর পরশ পেয়ে প্রকৃতি যেন এই জলরাশিতে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত নীরব মাধুর্য। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ডাকাতিয়া বিলে তোলা এই আলোকচিত্রগুলো ধরে এনেছে সেই চিরন্তন সত্য, যেখানে প্রকৃতি আর মানুষ মিলেমিশে রচনা করেছে এক অবিচ্ছিন্ন জীবনগাথা।
