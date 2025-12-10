বাংলাদেশ

চেঙ্গেরখাল নদ

সিলেট সদরের অন্যতম নদ—চেঙ্গেরখাল। নগরের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে এই নদ। হাওর ও সীমান্তের নদ-নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চেঙ্গেরখাল মিলিত হয়েছে ‍সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার সুরমা নদীতে। বর্ষা থেকে শুষ্ক মৌসুমের প্রথমভাগ পর্যন্ত এই নদে চলাচল করে পণ্যবাহী বালু-পাথরের নৌকা। কোথাও সুন্দর, কোথায় ভাঙনের ভয়ংকর রূপ নিয়েছে এই নদ। চেঙ্গেরখাল নদের সিলেট সদরের নোওয়াগাঁও, মোগলগাঁও, বাদাঘাট, বাউয়ারকান্দি ও জৈনকারকান্দি এলাকার বর্তমান চিত্র নিয়ে ছবির গল্প।

চেঙ্গেরখাল নদ দিয়ে নৌযানে করে যাচ্ছেন দুই নারী
এভাবেই নদের পাড় ভেঙে যাচ্ছে
নদে গোসল সেরেছেন এক ব্যক্তি
কোথাও কোথাও নদের রূপ ধরা দেয় এমন করে
নোয়াগাঁও গ্রামের পাশে দিয়ে বয়ে গেছে নদ
নদের তীরে সবজি চাষ করেছেন স্থানীয় লোকজন
নদের পাড় ভাঙনের শিকার
বাদাঘাট এলাকায় বাঁক নিয়েছে চেঙ্গেরখাল
পানি কমে অনেক স্থানে চর জেগে উঠেছে
ভেঙে কৃষিজমি যাচ্ছে চেঙ্গেরখালে
পড়ন্ত বিকেলে চেঙ্গেরখাল নদ
বিকেলে নদ পার হচ্ছেন কয়েকজন
