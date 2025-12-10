চেঙ্গেরখাল নদ
সিলেট সদরের অন্যতম নদ—চেঙ্গেরখাল। নগরের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে এই নদ। হাওর ও সীমান্তের নদ-নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চেঙ্গেরখাল মিলিত হয়েছে সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার সুরমা নদীতে। বর্ষা থেকে শুষ্ক মৌসুমের প্রথমভাগ পর্যন্ত এই নদে চলাচল করে পণ্যবাহী বালু-পাথরের নৌকা। কোথাও সুন্দর, কোথায় ভাঙনের ভয়ংকর রূপ নিয়েছে এই নদ। চেঙ্গেরখাল নদের সিলেট সদরের নোওয়াগাঁও, মোগলগাঁও, বাদাঘাট, বাউয়ারকান্দি ও জৈনকারকান্দি এলাকার বর্তমান চিত্র নিয়ে ছবির গল্প।
