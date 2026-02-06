বাংলাদেশ

পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনে পুলিশের জলকামান, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড

নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের ব্যানারে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ‘যমুনা’ অভিমুখে পদযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর শাহবাগে জড়ো হন আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীরা। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ দফায় দফায় তাঁদের বাধা দেয়। একপর্যায়ে বাধা উপেক্ষা করে এগোতে থাকলে পুলিশ জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। আন্দোলনকারীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের কাছাকাছি কিছুক্ষণ অবস্থান নিলেও পরে পুলিশি তৎপরতায় তাঁরা ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় এলাকা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন।

শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের জলকামান ব্যবহার।
শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে আন্দোলনকারীদের পথ আটকে দেয় পুলিশ।
পুলিশি বাধা এড়িয়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা।
থালা বুকে জড়িয়ে যমুনার সামনের সড়কে শুয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা।
প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে অবস্থান নেওয়া আন্দোলনকারীদের সরাতে জলকামান থেকে পানি ছোড়ে পুলিশ।
পুলিশের জলকামান উপেক্ষা করে দুই হাত তুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক আন্দোলনকারী।
আন্দোলনকারীদের দিকে সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ছেন পুলিশের এক সদস্য।
আন্দোলনকারীদের জটলার মধ্যে পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেল আছড়ে পড়েছে।
আন্দোলনকারীদের লাঠি উঁচিয়ে ছত্রভঙ্গ করছেন সাদা পোশাকে থাকা এক পুলিশ সদস্য।
পুলিশি হামলায় আহত এক সহকর্মীকে সরিয়ে নিচ্ছেন আন্দোলনকারীরা।
শাহবাগ এলাকায় দাঙ্গা পুলিশের সতর্ক অবস্থান।
ছত্রভঙ্গ হয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়ে এসে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছেন এক নারী আন্দোলনকারী।
আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পরিবাগ এলাকায় সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে পুলিশ।
আন্দোলন থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।
