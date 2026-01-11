পরচুলা কারখানার কর্মযজ্ঞ
প্রথম দেখায় মনে হতে পারে, কোনো পোশাক কারখানার কর্মযজ্ঞ। সারি সারি বসে কাজ করছেন কর্মীরা। তবে একটু এগোলেই ভুল ভাঙবে। কাপড়ের বদলে এখানে নিপুণ হাতে তৈরি হচ্ছে পরচুলা। পরচুলা তৈরিতে ব্যবহার করা হয় মানুষের চুল ৩০ শতাংশ আর সিন্থেটিক ফাইবার ৭০ শতাংশ। বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তিশিগাড়ি গ্রামের বাংলাদেশ হাইজিনডি হেয়ার পণ্যের কারখানায় পুরুষের পাশাপাশি প্রায় হাজার খানেক নারী শ্রমিক কাজ করেন। সম্প্রতি কারখানার শ্রমিকদের কর্মব্যস্ত সময়ের ছবি নিয়ে আজকের এই ছবির গল্প।
