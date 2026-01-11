পরচুলা কারখানার কর্মযজ্ঞ

বাংলাদেশ

প্রথম দেখায় মনে হতে পারে, কোনো পোশাক কারখানার কর্মযজ্ঞ। সারি সারি বসে কাজ করছেন কর্মীরা। তবে একটু এগোলেই ভুল ভাঙবে। কাপড়ের বদলে এখানে নিপুণ হাতে তৈরি হচ্ছে পরচুলা। পরচুলা তৈরিতে ব্যবহার করা হয় মানুষের চুল ৩০ শতাংশ আর সিন্থেটিক ফাইবার ৭০ শতাংশ। বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তিশিগাড়ি গ্রামের বাংলাদেশ হাইজিনডি হেয়ার পণ্যের কারখানায় পুরুষের পাশাপাশি প্রায় হাজার খানেক নারী শ্রমিক কাজ করেন। সম্প্রতি কারখানার শ্রমিকদের কর্মব্যস্ত সময়ের ছবি নিয়ে আজকের এই ছবির গল্প।

সোয়েল রানা
বগুড়া থেকে
১ / ১৩
কারখানায় চুল প্রক্রিয়াজাত করার কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
২ / ১৩
পরচুলা তৈরির আগে খুব যত্নসহকারে মেপে চুলের আকার ঠিক করে নেওয়া হচ্ছে
৩ / ১৩
সাজানো রয়েছে বাহারি রঙের চুল
৪ / ১৩
চুলগুলোর জট ছাড়িয়ে পরচুলার জন্য উপযোগী করে তুলছেন এই নারী শ্রমিকেরা
৫ / ১৩
এক বিশেষ ধরনের ক্যাপের ওপর যত্ন করে চুল সেলাই করা হয়
৬ / ১৩
কাজের মান ঠিক রাখতে দলনেতাদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি ধাপের খুঁটিনাটি বিষয়।
৭ / ১৩
প্রক্রিয়াজাত করার পর চুল শুকানোর পালা। এক শ্রমিক ড্রায়ার মেশিনে চুল শুকাতে দিচ্ছেন
৮ / ১৩
শুকানো বা নির্দিষ্ট আকার দেওয়ার পর কাঠি থেকে সাবধানে চুলগুলো খুলে নেওয়া হচ্ছে
৯ / ১৩
যত্নের সঙ্গে লম্বা চুলগুলো আলাদা করে রাখছেন এক নারী শ্রমিক
১০ / ১৩
এই কারখানা বদলে দিয়েছে অনেক নারীর জীবন। মাস শেষে উপার্জনের টাকায় ফিরেছে তাঁদের পরিবারের সচ্ছলতা।
১১ / ১৩
সুই-সুতার নিপুণ ফোঁড়ে চুলের ক্যাপ তৈরিতে মগ্ন এক নারী শ্রমিক
১২ / ১৩
চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে পরচুলায় চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে
১৩ / ১৩
শ্রমিকদের শ্রমে ও যত্নে তৈরি বাহারি পরচুলা
