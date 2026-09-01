বাংলাদেশ

পাথরঘাটার ‘রশির বাজার’

চট্টগ্রামের মৎস্যজীবীদের কাছে ছয় দশক ধরে আস্থার নাম পাথরঘাটার ‘রশির বাজার’খ্যাত ওমর আলী মার্কেট। কর্ণফুলী নদীর তীরঘেঁষা এ বাজারে মাছ ধরার জাল, রশি, সুতা ও জাল মেরামতের সরঞ্জামসহ নানা উপকরণ পাওয়া যায়। আনোয়ারা, বাঁশখালী, সীতাকুণ্ড, সন্দ্বীপ ও কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকার হাজারো জেলের সমুদ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বাজারটি। জাল ছিঁড়ে গেলে বা রশি নষ্ট হলে দ্রুত সরঞ্জাম সংগ্রহের সুযোগ থাকায় ফিশারিঘাট–সংলগ্ন এ বাজার মৎস্য অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
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বিভিন্ন ধরনের রশি ভাঁজ করে রাখা হয়েছে
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ছেঁড়া জাল থেকে রশি আলাদা করা হচ্ছে
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মার্কেটে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের রশি
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পুরোনো জাল বিক্রি করা হয়
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ভাঁজ করে রাখা হচ্ছে জাল
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এই মার্কেটে পাওয়া যায় প্লাস্টিকের বয়াও
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মান ভেদে এক কেজি রশি ১১০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়
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ট্রাকে করে রশি কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
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