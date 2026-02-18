বাংলাদেশ

প্রথম আলোর পুড়ে যাওয়া ভবনে শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’

প্রথম আলো ডেস্ক

সংঘবদ্ধ উগ্রবাদীদের হামলার শিকার প্রথম আলোর অগ্নিদগ্ধ ভবনে শুরু হলো ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’। ভবনটিতে শিল্পকর্ম করেছেন বিশিষ্ট শিল্পী মাহ্‌বুবুর রহমান। রাজধানীর কাওরান বাজারে অবস্থিত ভবনটিতে বুধবার প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। প্রদর্শনীতে ফুটে উঠেছে এই ভবনে হামলার বর্বরতার চিত্র। চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ছবিগুলো তুলেছেন প্রথম আলোর ফটোসাংবাদিকেরা।

১ / ১২
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী নিয়ে কথা বলছেন শিল্পী মাহ্‌বুবুর রহমান।
২ / ১২
ভবনের দ্বিতীয় তলার একাংশে ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরি শিল্পকর্ম
৩ / ১২
পুড়ে যাওয়া ভবনের সামনে সকালে হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
৪ / ১২
উদ্বোধনের পর প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন সাংবাদিক ও বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা।
৫ / ১২
বিকেলে প্রদর্শনী দেখতে আসেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কূটনীতিকেরা।
৬ / ১২
প্রদর্শনী দেখতে আসা বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও অতিথিদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।
৭ / ১২
ভবনের নিচতলার একাংশে রাখা শিল্পকর্ম।
৮ / ১২
নিচতলার আরেক অংশে রাখা হয়েছে ভাস্কর্য।
৯ / ১২
প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার।
১০ / ১২
হামলার রাতের ভয়বহতার কথা কীভাবে তুলে ধরেছেন প্রথম আলোর কর্মীরা, তা শিল্পকর্মে উপস্থাপন করা হয়েছে।
১১ / ১২
প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমানসহ অতিথিরা।
১২ / ১২
পুড়ে ধ্বংসযজ্ঞে রূপ নেওয়া চরকির ফ্লোরে ঘুরছে পায়রা।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন