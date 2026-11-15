বাংলাদেশ

জলাশয় ঘিরে পাখিদের খাবারের খোঁজ

ভোরের আলো ফোটার আগেই জলাশয়ের আশপাশে শুরু হয় পাখিদের আনাগোনা। রাতভর না খেয়ে থাকা পাখিরা এ সময় খাবারের সন্ধানে বের হয়। কোনোটি গাছের ডালে বসে শিকারের অপেক্ষা করে, কোনোটি নলখাগড়ার ফাঁকে খোঁজে খাবার। আবার কোনোটি ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায় জলাশয়ের ওপর দিয়ে। পোকামাকড়, ছোট মাছ, ঘাস ও জলজ উদ্ভিদের বীজ—খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী খাবার খুঁজে নেয় নানা প্রজাতির পাখি। তবে জলাশয় ভরাট, গাছ কাটা ও বসতি বাড়ায় দিন দিন কমছে এদের আবাস ও খাদ্যের সংস্থান।

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
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ভোরের আলো ফোটার আগেই জলাশয়ের আশপাশের গাছপালায় জড়ো হয়েছে কয়েকটি পাখি।
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জলাশয়ের ধারে নলখাগড়ার ডাঁটিতে বসে আছে একটি ছোট পাখি। আশপাশে খাবারের সন্ধান করছে সে।
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বিদ্যুতের তারে পাশাপাশি বসে আছে দুটি গোশালিক। ভোরে জলাশয়ের আশপাশে তাদের এমন বিচরণ চোখে পড়ে।
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খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে একটি ভাতশালিক।
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জলাশয়ের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটি লাললটিকা বা হট্টিটি। লাল ঠোঁট ও চোখের পাশের লাল অংশ পাখিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
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খাবারের সন্ধানে জলাশয়ের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একদল সরালি হাঁস।
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গাছের ডালে বসে আছে একটি সাদা-গলা মাছরাঙা।
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জলাশয়ের ওপর দিয়ে পাশাপাশি উড়ে যাচ্ছে দুটি গাঙচিল। পানিতে খাবারের সন্ধানে তাদের এমন বিচরণ দেখা যায়।
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জলাশয়ের পাশের একটি খুঁটিতে বসে আছে কালো ফিঙে। লম্বা লেজ ও কালো পালকে সহজেই চেনা যায় পাখিটিকে।
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জলাশয়ের পাশের ঝোপে বসে আছে একটি ফিঙে ও একটি গোশালিক।
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মাটি থেকে পোকা তুলে নিয়েছে একটি দোয়েল। এভাবেই খাবার সংগ্রহ করে পাখিটি।
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জলাশয়ের পাশের ঝোপঝাড়ে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি বনমুরগি।
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