মূল্যবৃদ্ধির পরও তেলের জন্য দীর্ঘ সারি
বৈশাখের প্রখর রোদ উপেক্ষা করে তেল নিতে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন মোটরসাইকেলচালকেরা। জ্বালানির দাম বাড়ার পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেই সংগ্রহ করতে হচ্ছে তেল। শুধু মোটরসাইকেলচালকেরাই নন; বাসাবাড়ি, মার্কেটের জেনারেটর ও গাড়ির জন্যও তেল সংগ্রহ করতে ড্রাম ও বোতল হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে অনেককে। তেলসংকটের কারণে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে। এতে দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বাড়ছে জনদুর্ভোগ।
