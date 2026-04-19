মূল্যবৃদ্ধির পরও তেলের জন্য দীর্ঘ সারি

বৈশাখের প্রখর রোদ উপেক্ষা করে তেল নিতে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন মোটরসাইকেলচালকেরা। জ্বালানির দাম বাড়ার পরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেই সংগ্রহ করতে হচ্ছে তেল। শুধু মোটরসাইকেলচালকেরাই নন; বাসাবাড়ি, মার্কেটের জেনারেটর ও গাড়ির জন্যও তেল সংগ্রহ করতে ড্রাম ও বোতল হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে অনেককে। তেলসংকটের কারণে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে। এতে দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বাড়ছে জনদুর্ভোগ।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
রোদ থেকে বাঁচতে ছাতা মাথায় তেল নেওয়ার জন্য অপেক্ষায় মোটরসাইকেলচালক
তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় ধাক্কা দিয়ে ফিলিং স্টেশনে আনা হচ্ছে বাসটি
প্রখর রোদে তেলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে পানি পান করছেন এক চালক
দীর্ঘ অপেক্ষার পর কখন নিজের পালা আসবে, সে আশায় কয়েকজন
দীর্ঘ অপেক্ষার পর ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চালকেরা
তেলের জন্য যানবাহনের প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ সারি
রাস্তার পাশে পানির ট্যাপ থেকে চোখেমুখে পানি দিচ্ছেন গরমে কাবু এক মোটরসাইকেলচালক
তেল নেওয়ার জন্য এভাবে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ড্রাম
