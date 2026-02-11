বাংলাদেশ

সারা দেশে নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি

আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে এখন শেষ মুহূর্তের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে দুর্গম চরাঞ্চল ও পাহাড়ি জনপদে ভোটকেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছানো এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সারা দেশের নির্বাচনী প্রস্তুতির খণ্ডচিত্র নিয়ে আজকের ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
১ / ১২
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে দেশি-বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে আয়োজিত নির্বাচন কমিশনের ব্রিফিং। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, ঢাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
২ / ১২
নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, ঢাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
৩ / ১২
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে টহল দিচ্ছে বিজিবি। কাকরাইল, ঢাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: মীর হোসেন
৪ / ১২
বিশেষ পাহারায় বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম। আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: সাজিদ হোসেন
৫ / ১২
রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক নির্বাচনী প্রচারের ব্যানারে ছেয়ে গেছে। মগবাজার, ঢাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: দীপু মালাকার
৬ / ১২
নির্বাচনকেন্দ্রের সিসিটিভি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরা ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেটি যাচাই করা হচ্ছে। মতিঝিলের পোস্ট অফিস হাইস্কুল, ঢাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: দীপু মালাকার
৭ / ১২
কক্সবাজারের ৫৯৮টি ভোটকেন্দ্রে বসানো হয়েছে সিসিটিভি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরা। কেন্দ্রীয়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক। কক্সবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: প্রথম আলো
৮ / ১২
যমুনার দুর্গম চরাঞ্চলে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম। দীঘাপাড়া চরাঞ্চল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: সোয়েল রানা
৯ / ১২
পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম কেন্দ্রগুলোতে নদীপথে নৌকায় করে সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। রাঙামাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
১০ / ১২
নির্বাচনী পরিবেশ পরিদর্শনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল। সদর উপজেলা, মাদারীপুর। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: প্রথম আলো
১১ / ১২
ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১২ / ১২
বিএনপির নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে কর্মীদের বসার জন্য টানানো হচ্ছে শামিয়ানা। কোর্ট রোড, মৌলভীবাজার। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: প্রথম আলো
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন