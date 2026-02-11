সারা দেশে নির্বাচন ও গণভোটের প্রস্তুতি
আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে এখন শেষ মুহূর্তের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে দুর্গম চরাঞ্চল ও পাহাড়ি জনপদে ভোটকেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছানো এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সারা দেশের নির্বাচনী প্রস্তুতির খণ্ডচিত্র নিয়ে আজকের ছবির গল্প।
