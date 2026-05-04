হাওরে রোদ উঠতেই শুরু হলো ফসল বাঁচানোর লড়াই

হাওরে রোদ উঠতেই শুরু হলো ফসল বাঁচানোর লড়াই
সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে বোরো ধান তলিয়ে যাওয়ার পর নতুন করে বিপাকে পড়েছেন কৃষকেরা। যে ধান কেটে ঘরে তুলতে পেরেছেন, টানা বৃষ্টি চলায় তা–ও ঠিকমতো শুকাতে পারেননি তাঁরা। সোমবার দুপুরের পর খানিকটা রোদ উঠলে প্রায় পচে যাওয়া ধান সড়কের ওপর শুকাতে দেখা যায় কৃষান-কৃষানিদের। কষ্টের ফসল বাঁচাতে শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার উজিরাই ও সদর উপজেলার আহসানমারা এলাকা নিয়ে এই ছবির গল্প।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০