ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে কুয়াশামোড়া সকালে শুরু হয় সমাবেশ। উদ্বোধনের পর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ ও ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের পাশাপাশি ওসমান হাদিকে স্মরণ করা হয়। পালন করা হয় এক মিনিট নীরবতা। মূকাভিনয় শেষে শহীদ হাদির স্মরণে নৃত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা।
২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এ সমাবেশ, শেষ হবে ২৭ ডিসেম্বর সকালে। সমাবেশে সারা দেশের প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধু অংশ নিয়েছেন।
