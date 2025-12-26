বাংলাদেশ

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে কুয়াশামোড়া সকালে শুরু হয় সমাবেশ। উদ্বোধনের পর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ ও ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের পাশাপাশি ওসমান হাদিকে স্মরণ করা হয়। পালন করা হয় এক মিনিট নীরবতা। মূকাভিনয় শেষে শহীদ হাদির স্মরণে নৃত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা।

২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এ সমাবেশ, শেষ হবে ২৭ ডিসেম্বর সকালে। সমাবেশে সারা দেশের প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধু অংশ নিয়েছেন।

বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫–এর উদ্বোধন
ছবি: দীপু মালাকার
বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
ছবি: দীপু মালাকার
বন্ধুদের দুর্নীতিবিরোধী শপথ পাঠ করান টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান
ছবি: হাসান মাহমুদ
বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক
ছবি: দীপু মালাকার
বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানান অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন
ছবি: দীপু মালাকার
শুভেচ্ছা জানাতে আরও আসেন অভিনয়শিল্পী তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহমুদ ও সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান
ছবি: হাসান মাহমুদ
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের পাশাপাশি শহীদ শরিফ ওসমান হাদির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়
ছবি: দীপু মালাকার
সমাবেশে ২০২৬ সালের জন্য সারা দেশের বন্ধুসভার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়
ছবি: হাসান মাহমুদ
বন্ধুসভার থিম সংয়ের ছন্দে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনা
ছবি: দীপু মালাকার
সাংস্কৃতিক পরিবেশনা
ছবি: হাসান মাহমুদ
‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ থিমে বিভিন্ন বন্ধুসভা দেয়ালিকা তৈরি করে নিয়ে আসে
ছবি: হাসান মাহমুদ
তাঁবু সাজানোতেও বন্ধুরা দেখান সৃজনশীলতা
ছবি: হাসান মাহমুদ
শহীদ ওসমান হাদিকে উৎসর্গ করে ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার বন্ধুদের মূকাভিনয় প্রদর্শন
ছবি: দীপু মালাকার
