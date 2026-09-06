বাংলাদেশ

গাজনার বিলে একদিন

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বৃহত্তম একটি জলাভূমির নাম গাজনার বিল বা বিল গাজনা। ১৬টি ছোট-বড় বিলের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এটি। সুজানগর উপজেলার প্রায় মাঝখানে এটির অবস্থান। উপজেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশ এই বিলের ওপর নির্ভর করে। গাজনার বিলের পানির প্রধান উৎস যমুনা নদী, পদ্মা নদী ও চলন বিল। এই বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিবছর বহু পর্যটক এখানে আসেন। বিশেষ করে ছুটির দিনে এখানে পর্যটকের সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

হাসান মাহমুদ
পাবনা
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বিলের জলে সাঁতার কাটছে রাজহাঁস
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মাছ শিকারের আশায় বিলের জলে জাল পেতে অপেক্ষা করছেন জেলে
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বিলের মধ্যে পাল তুলে চলেছে নৌকা
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মাছ শিকার করতে জাল পেতেছেন এক জেলে
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পেতে রাখা ফাঁদে ধরা পড়েছে মাছ
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মাছ ধরতে নৌকা নিয়ে বিলে ঘুরছেন দুই প্রবীণ জেলে
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নৌকাবাইচের মতো সবাই মিলে বইঠা ঠেলে দুরন্তপনায় মেতেছে কিশোর–ছেলেরা
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চারপাশে বিলের থই থই পানি। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সড়কবিহীন সেতু
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নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিলে মাছ শিকার করতে কারেন্ট জাল ও চায়না জাল ব্যবহার করেন জেলেরা
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বিলের মধ্যে একটি মসজিদ, নৌকা নিয়ে সেখানে যেতে হয় এই মৌসুমে
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গাছের নিচ দিয়ে বয়ে চলা সড়ক ডুবে আছে পানি নিচে। এখন শুধুই নৌকা চলে
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