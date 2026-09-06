গাজনার বিলে একদিন
পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বৃহত্তম একটি জলাভূমির নাম গাজনার বিল বা বিল গাজনা। ১৬টি ছোট-বড় বিলের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এটি। সুজানগর উপজেলার প্রায় মাঝখানে এটির অবস্থান। উপজেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশ এই বিলের ওপর নির্ভর করে। গাজনার বিলের পানির প্রধান উৎস যমুনা নদী, পদ্মা নদী ও চলন বিল। এই বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিবছর বহু পর্যটক এখানে আসেন। বিশেষ করে ছুটির দিনে এখানে পর্যটকের সংখ্যা বেশি দেখা যায়।
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