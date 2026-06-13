বিশ্বকাপের উদ্বোধনী মঞ্চে যেভাবে বাংলাদেশ
বিশ্বকাপ এলেই বাংলাদেশের কোটি ফুটবলপ্রেমী স্বপ্ন দেখেন, একদিন হয়তো লাল-সবুজের পতাকাও উড়বে ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরে। তবে এবার ২০২৬ বিশ্বকাপে অন্য এক মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। কানাডার টরন্টোয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশি–আমেরিকান সংগীতশিল্পী ও সংগীত প্রযোজক সঞ্জয় দেব। বিশ্বমঞ্চে তাঁর উপস্থিতি যেন দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, গর্ব ও সম্ভাবনারই এক প্রতীকী প্রতিফলন। বিশ্বকাপ ঘিরে তৈরি আলোচিত গান ‘সির সির’-এর কো-প্রডিউসার আর কো-রাইটার হিসেবেও রয়েছেন আরেক বাংলাদেশি গিটারিস্ট, সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও সংগীত প্রযোজক রাসেল আলী।
এবার বিশ্বকাপের তিন আয়োজক দেশ মেক্সিকো, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ম্যাচ শুরুর আগে আলাদা তিনটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়েই এই ছবির গল্প।
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