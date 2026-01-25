বাংলাদেশ

এই বাগান এখন মডেল

রাঙামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের বসন্তমোনপাড়া। গতানুগতিক জুমচাষের বদলে আধুনিক কৃষিতে ঝুঁকে নিজের ভাগ্য বদলেছেন স্থানীয় কৃষক নীল কান্ত চাকমা। দুর্গম পাহাড়ের ঢালে তাঁর বাগানে এখন থোকায় থোকায় ঝুলছে নানা জাতের বিদেশি বরই। স্থানীয় কৃষি বিভাগের সহায়তায় চার বছর আগে তিন একর পাহাড়ি জমিতে গড়ে তোলা তাঁর বাগান এখন এলাকার মডেল। এ বছর তিনি ৮ থেকে ৯ লাখ টাকার বরই বিক্রি করবেন বলে আশা করছেন।  তাঁর এই সফলতা পাহাড়ের কৃষি অর্থনীতিতে দেখাচ্ছে নতুন আশার আলো।

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
১ / ৯
বাগান পরিচর্যা করছেন নীল কান্ত চাকমা
২ / ৯
ফলনের ভারে নুয়ে পড়া গাছে খুঁটি দিচ্ছেন নীল কান্ত চাকমা
৩ / ৯
পাখি তাড়াতে ব্যস্ত বাগানের এক কর্মচারী
৪ / ৯
বরইবাগান পরিদর্শন করছেন রাঙামাটি সদর উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা দেবাশীষ দেওয়ান
৫ / ৯
টসটসে আপেল কুল
৬ / ৯
গাছে ঝুলছে বাহারি কাশ্মীরি কুল
৭ / ৯
লোভনীয় নারকেল কুল
৮ / ৯
বাগান থেকে বরই তুলে রাঙামাটির সমতা ঘাট বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসা হয়েছে
৯ / ৯
নীল কান্তের কাছ থেকে পাইকারি দরে বরই কিনে বিক্রি করছেন এক ফল বিক্রেতা
