এই বাগান এখন মডেল
রাঙামাটি সদর উপজেলার বালুখালী ইউনিয়নের বসন্তমোনপাড়া। গতানুগতিক জুমচাষের বদলে আধুনিক কৃষিতে ঝুঁকে নিজের ভাগ্য বদলেছেন স্থানীয় কৃষক নীল কান্ত চাকমা। দুর্গম পাহাড়ের ঢালে তাঁর বাগানে এখন থোকায় থোকায় ঝুলছে নানা জাতের বিদেশি বরই। স্থানীয় কৃষি বিভাগের সহায়তায় চার বছর আগে তিন একর পাহাড়ি জমিতে গড়ে তোলা তাঁর বাগান এখন এলাকার মডেল। এ বছর তিনি ৮ থেকে ৯ লাখ টাকার বরই বিক্রি করবেন বলে আশা করছেন। তাঁর এই সফলতা পাহাড়ের কৃষি অর্থনীতিতে দেখাচ্ছে নতুন আশার আলো।
