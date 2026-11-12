পানির বুকে ভাসমান সবজির বাগান
দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে কচুরিপানা ও টেপাপানা দিয়ে ভাসমান বেড তৈরি করে সবজির চারা উৎপাদন করেন কৃষকেরা। স্থানীয়ভাবে পরিচিত এই পদ্ধতির নাম ‘ধাপ চাষ’। প্রায় দেড় শ বছর ধরে চলে আসা এই চাষপদ্ধতিতে জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে কৃষিকাজ। উৎপাদিত চারা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন বহু কৃষক। পানির বুকে ভাসমান সবজির চারা উৎপাদনের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে এ ছবির গল্প।
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