বাংলাদেশ

পানির বুকে ভাসমান সবজির বাগান

দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে কচুরিপানা ও টেপাপানা দিয়ে ভাসমান বেড তৈরি করে সবজির চারা উৎপাদন করেন কৃষকেরা। স্থানীয়ভাবে পরিচিত এই পদ্ধতির নাম ‘ধাপ চাষ’। প্রায় দেড় শ বছর ধরে চলে আসা এই চাষপদ্ধতিতে জোয়ার-ভাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে কৃষিকাজ। উৎপাদিত চারা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন বহু কৃষক। পানির বুকে ভাসমান সবজির চারা উৎপাদনের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে এ ছবির গল্প।

সাইয়ান
বরিশাল
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টেপাপানা ভরা একটি নৌকা। এগুলো দিয়ে তৈরি করা হবে ভাসমান বেড
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বিক্রির জন্য টেপাপানা নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রেতারা
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দোউলা তৈরি শেষে বীজ বপনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
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গজিয়ে ওঠা ছোট চারা বেডে রোপণের জন্য ঝুড়িতে তোলা হচ্ছে
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জলাভূমিতে বেড প্রস্তুত করছেন কৃষকেরা
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বেডে সবজির বীজ বপন করা হচ্ছে
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বেডে উৎপাদিত চারাগুলোতে টেপাপানা দিচ্ছেন এক শ্রমিক
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ভাসমান বেডে নৌকা নিয়ে যে যাঁর নির্দিষ্ট কাজে ব্যস্ত
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বেড থেকে তোলার পর ঝুড়িতে সবজির চারা মাথায় করে নিয়ে আসা হচ্ছে
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নৌকাভর্তি সবজির চারা বেড থেকে তুলে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
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চাষি ও ব্যাপারীদের মধ্যে চলছে সবজির চারা বেচাকেনা
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চাষির কাছ থেকে সবজির চারা কিনছেন ব্যাপারী
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চাষিদের কাছ থেকে সবজির চারা কিনে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় গন্তব্যে যাচ্ছেন ব্যাপারীরা
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