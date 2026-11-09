চিড়িয়াখানায় হরিণের দিনযাপন

চিড়িয়াখানায় হরিণের দিনযাপন
দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানো, কখনো খাবার খাওয়া, কখনো আবার শাবকের যত্ন নেওয়া—এভাবেই কাটে চিত্রা হরিণগুলোর দিন। মায়ের পাশে ঘুরে বেড়ায় ছোট্ট শাবক, খাবারের সন্ধানে ছুটে আসে হরিণের দল। কখনো খাবারের ভাগ বসায় কাঠবিড়ালিও। আর বেষ্টনীর বাইরে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য উপভোগ করেন দর্শনার্থীরা। শিশুদের কাছে হরিণের ছোট ছোট শাবক যেন বাড়তি আকর্ষণ। রাজধানীর মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানার হরিণ বেষ্টনীতে দেখা গেল এমনই নানা মুহূর্ত।
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