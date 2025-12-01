বাংলাদেশ

সকালের চট্টগ্রামে সিআরবিতে প্রাণবন্ত মিলনমেলা

চট্টগ্রাম নগরের সিআরবি এলাকা জমে ওঠে শরীরচর্চাকারীদের পদচারণে। কুয়াশা ভেদ করে অনেকেই এখানে দলগত ব্যায়াম, দৌড় আর যোগব্যায়াম করেন। কেউ আবার একা একাই নিয়মিত শরীরচর্চায় অংশ নেন। ‘চট্টলার রানার’ ফেসবুক গ্রুপের সদস্যরা প্রতিদিনের মতো আজও সকালের অনুশীলনে অংশ নেন। ব্যায়ামের পাশাপাশি শিরীষগাছের ছায়ায় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায়ও মাতেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ। স্বাস্থ্যচর্চা, খেলাধুলা ও আড্ডায় সিআরবি তাই পরিণত হয় ছুটির দিনের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।

১ / ১০
রোদমাখা সকালে কুয়াশা চিরে শরীরচর্চার জন্য সিআরবিতে
২ / ১০
একা একা ব্যায়াম করছে এক ব্যক্তি
৩ / ১০
‘চট্টলার রানার’ ফেসবুক গ্রুপের সদস্যরা প্রতিদিনের মতো সকালের অনুশীলনে
৪ / ১০
ব্যায়ামের সঙ্গে শিরীষতলায় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাও চলে
৫ / ১০
দলগতভাবেও চলে ব্যায়াম
৬ / ১০
বয়স্ক ব্যক্তিরাও ব্যায়াম করেন দলবেঁধে
৭ / ১০
শরীরচর্চায় ব্যস্ত চট্টলার রানার গ্রুপ
৮ / ১০
ব্যায়ামের পর ‘মিনি ম্যারাথনে’ তরুণ-তরুণীরা
৯ / ১০
সিআরবিতে ব্যায়াম করতে আসেন নারীরাও
১০ / ১০
দুজন মিলে শরীরচর্চা করছেন।
