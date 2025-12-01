সকালের চট্টগ্রামে সিআরবিতে প্রাণবন্ত মিলনমেলা
চট্টগ্রাম নগরের সিআরবি এলাকা জমে ওঠে শরীরচর্চাকারীদের পদচারণে। কুয়াশা ভেদ করে অনেকেই এখানে দলগত ব্যায়াম, দৌড় আর যোগব্যায়াম করেন। কেউ আবার একা একাই নিয়মিত শরীরচর্চায় অংশ নেন। ‘চট্টলার রানার’ ফেসবুক গ্রুপের সদস্যরা প্রতিদিনের মতো আজও সকালের অনুশীলনে অংশ নেন। ব্যায়ামের পাশাপাশি শিরীষগাছের ছায়ায় ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায়ও মাতেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ। স্বাস্থ্যচর্চা, খেলাধুলা ও আড্ডায় সিআরবি তাই পরিণত হয় ছুটির দিনের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০