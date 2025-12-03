বাংলাদেশ

সাহাপাড়ার কুমড়া বড়ি

যমুনা নদীর কোলঘেঁষা বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলা। নদীর ভাঙন থেকে রক্ষায় নির্মাণ করা হয়েছে বাঁধ। সেখান থেকে একটু অদূরে সাহাপাড়া। বংশপরম্পরায় বেশ কয়েক ঘর সনাতন ধর্মাবলম্বী সেখানে বসবাস করেন। সাহাপাড়ার নারীরা বছরের এই সময়ে কুমড়া বড়ি তৈরি করেন। শীতকালের মজার খাবার কুমড়া বড়ি। তরকারির সঙ্গে মেশালে স্বাদ বেড়ে যায়। এ কারণে কুমড়া বড়ির চাহিদাও বেশ। কুমড়া বড়ি তৈরির প্রধান উপকরণ মাষকলাইয়ের ডাল, মাচার কুমড়া, কালিজিরা ও মসলা। প্রথমে বাজার থেকে কালিজিরা কিনে তা রোদে শুকিয়ে জাঁতায় পিষে ঝাড়া দেওয়া হয়। এরপর পানিতে সব উপাদান মিশিয়ে কুমড়া বড়ি বানিয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়। ছবিতে কুমড়া বড়ি প্রস্তুতের কয়েকটি পর্যায়:

সোয়েল রানা
বগুড়া
১ / ৯
কুমড়া বড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ মেশানো হচ্ছে
২ / ৯
কুমড়া বড়ি তৈরি করা হচ্ছে
৩ / ৯
নেটের ওপর কুমড়া বড়ি সাজিয়ে রাখছেন এক নারী
৪ / ৯
রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে কুমড়া বড়ি
৫ / ৯
বাড়ির উঠানে কুমড়া বড়ি রোদে শুকানো হচ্ছে
৬ / ৯
শুকিয়ে যাওয়া কুমড়া বড়ি নিয়ে যাচ্ছেন এক নারী
৭ / ৯
শীতকালের শুরুতেই সাহাপাড়ার নারীরা কুমড়া বড়ি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন
৮ / ৯
শুকিয়ে যাওয়া কুমড়া বড়ি
৯ / ৯
সাহাপাড়াজুড়ে এখন দেখা মিলবে এমন কুমড়া বড়ির
