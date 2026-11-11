দূরদেশ থেকে পদ্মার চরে
শীত আসার আগেই পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চর আর জলাধারগুলো হয়ে উঠেছে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণক্ষেত্র। দূরদেশের শীত ও খাদ্যসংকট এড়াতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসব পাখি আসে বাংলাদেশে। রাজশাহীর পদ্মার চরে দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে চখাচখি, লালঝুঁটি ভূতিহাঁস, কাদাখোঁচা, বাবুই বাটান, জিরিয়া, গাঙচিলসহ নানা প্রজাতির পাখি। কখনো নদীর জলে, কখনো কাদামাটির চরে খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত তারা। আবার সামান্য শব্দ পেলেই ডানা মেলে উড়ে যায়। পদ্মার চরে শীতের এই পরিযায়ী পাখিদের উপস্থিতি নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
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