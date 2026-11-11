বাংলাদেশ

দূরদেশ থেকে পদ্মার চরে

শীত আসার আগেই পদ্মার বুকে জেগে ওঠা চর আর জলাধারগুলো হয়ে উঠেছে পরিযায়ী পাখিদের বিচরণক্ষেত্র। দূরদেশের শীত ও খাদ্যসংকট এড়াতে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসব পাখি আসে বাংলাদেশে। রাজশাহীর পদ্মার চরে দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে চখাচখি, লালঝুঁটি ভূতিহাঁস, কাদাখোঁচা, বাবুই বাটান, জিরিয়া, গাঙচিলসহ নানা প্রজাতির পাখি। কখনো নদীর জলে, কখনো কাদামাটির চরে খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত তারা। আবার সামান্য শব্দ পেলেই ডানা মেলে উড়ে যায়। পদ্মার চরে শীতের এই পরিযায়ী পাখিদের উপস্থিতি নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

হাসান মাহমুদ
রাজশাহী থেকে ফিরে
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পদ্মার চরে উড়ে এসে নামছে একঝাঁক চখাচখি। মানিকজোড় হাঁস নামেও পরিচিত এ পাখি
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চখাচখি সাধারণত জোড়ায় থাকে। পুরুষ পাখিটিকে চখা ও স্ত্রী পাখিটিকে চখি বলা হয়
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আকাশে ডানা মেলে উড়ছে একঝাঁক বাবুই বাটান
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পদ্মার চরের কাদায় মুখোমুখি দুটি পাখি
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পদ্মার জলে ভেসে বেড়াচ্ছে একঝাঁক গাঙচিল
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গাঙচিল সাধারণত দল বেঁধে বিচরণ করে
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সামান্য শব্দ বা নড়াচড়া টের পেয়ে একসঙ্গে উড়ে যাচ্ছে পাখির ঝাঁক
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চরের দিকে উড়ে আসছে নানা প্রজাতির হাঁস
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পদ্মায় লালঝুঁটি ভূতিহাঁস
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লালঝুঁটি ভূতিহাঁস রাঙাঝুঁটি হাঁস নামেও পরিচিত
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বিচিত্র সব পাখির আনাগোনা
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অতিথি পাখি সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে আসতে শুরু করে এবং মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করে
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