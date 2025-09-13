বাংলাদেশ

শরীয়তপুর, নওগাঁ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্য দিয়ে শেষ হলো জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে সারা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জিপিএ–৫ উৎসব। প্রথম আলোর উদ্যোগ আর শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ জেলার আয়োজনের শেষ অংশ হিসেবে আজ শনিবার শরীয়তপুর, নওগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বর্ণিল সংবর্ধনা। সেই বর্ণিল উৎসব নিয়েই এ আয়োজন।

শরীয়তপুরে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ–৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অবসরে প্রথম আলো পড়ছেন এক অভিভাবক। পৌরসভা মিলনায়তন, শরীয়তপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
অনুষ্ঠানের হলে প্রবেশের আগে কৃতী শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা উপহার দেওয়া হচ্ছে। পৌরসভা মিলনায়তন, শরীয়তপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
ক্রেস্ট হাতে কৃতী শিক্ষার্থীরা। পৌরসভা মিলনায়তন, শরীয়তপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
অনুষ্ঠানের কুইজে অংশ নিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। পৌরসভা মিলনায়তন, শরীয়তপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
নওগাঁয় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, নওগাঁ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মো. ওমর ফারুক
ক্রেস্ট হাতে নওগাঁর কৃতী শিক্ষার্থীরা। সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, নওগাঁ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মো. ওমর ফারুক
কুইজে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিরা। সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, নওগাঁ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মো. ওমর ফারুক
আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে শিল্পীরা। সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, নওগাঁ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মো. ওমর ফারুক
নারায়ণগঞ্জে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করছে নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মজিবুল হক তালুকদার
জাতীয় সংগীতের সময় অতিথি ও শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মজিবুল হক তালুকদার
থিম সংয়ের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করছেন নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সদস্যরা। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মজিবুল হক তালুকদার
নৃত্য পরিবেশনা করছে কৃতী শিক্ষার্থীরা। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মজিবুল হক তালুকদার
সংগীত পরিবেশন করছে দুই কৃতী শিক্ষার্থী। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মজিবুল হক তালুকদার
সংগীত পরিবেশন করছেন জাহিদ অন্তু। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মজিবুল হক তালুকদার
নারায়ণগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা ফটোফ্রেমে ছবি তুলছে। সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তন, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর
ছবি: মজিবুল হক তালুকদার
