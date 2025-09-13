শরীয়তপুর, নওগাঁ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্য দিয়ে শেষ হলো জিপিএ-৫ উৎসব

শরীয়তপুর, নওগাঁ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্য দিয়ে শেষ হলো জিপিএ-৫ উৎসব
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে সারা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জিপিএ–৫ উৎসব। প্রথম আলোর উদ্যোগ আর শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ জেলার আয়োজনের শেষ অংশ হিসেবে আজ শনিবার শরীয়তপুর, নওগাঁ ও নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বর্ণিল সংবর্ধনা। সেই বর্ণিল উৎসব নিয়েই এ আয়োজন।
১ / ১৫
২ / ১৫
৩ / ১৫
৪ / ১৫
৫ / ১৫
৬ / ১৫
৭ / ১৫
৮ / ১৫
৯ / ১৫
১০ / ১৫
১১ / ১৫
১২ / ১৫
১৩ / ১৫
১৪ / ১৫
১৫ / ১৫