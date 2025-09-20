বাংলাদেশ

অটোমোবাইলস অ্যান্ড অ্যাগ্রো-মেশিনারি ফেয়ার

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিসিআই ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘অটোমোবাইলস অ্যান্ড অ্যাগ্রো-মেশিনারি ফেয়ার ২০২৫—রোড টু মেড ইন বাংলাদেশ’। দুই দিনব্যাপী এ মেলা শুরু হয়েছে আজ শনিবার। দেশীয় শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আমদানিনির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এ মেলায় অংশ নেয় অটোমোবাইল, কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের ২৬টি প্রতিষ্ঠান এবং সহায়তাকারী আরও ১২টি সংস্থা। মেলায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের চাহিদা ও সক্ষমতা তুলে ধরার পাশাপাশি শিল্প খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির যে স্বপ্ন, এ মেলা হলো তারই এক বাস্তব পদক্ষেপ। উদ্যোক্তা, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এ মিলনমেলা নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।

মীর হোসেন
রাজধানীর বিসিআই ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘অটোমোবাইলস অ্যান্ড অ্যাগ্রো-মেশিনারি ফেয়ার ২০২৫—রোড টু মেড ইন বাংলাদেশ’
মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন কোম্পানি নিজেদের উদ্ভাবিত যন্ত্রাংশ প্রদর্শন করছেন।
কৃষিতে সেচকাজে ব্যবহৃত পোর্টেবল সোলার প্যানেল প্রদর্শিত হচ্ছে একটি স্টলে
মেলায় আগত দর্শনার্থীদের যন্ত্রাংশের কার্যকারিতা নিয়ে ধারণা দিচ্ছেন স্টলের কর্মকর্তারা
উদ্ধারকাজ ও কৃষি খাতে ব্যবহারের উপযোগী ড্রোনের সক্ষমতা তুলে ধরছেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী
পেঁয়াজের মতো কৃষিপণ্য যাতে পচে না যায়, সে লক্ষ্যে তৈরি ‘এয়ার ফলো’ মেশিন প্রদর্শন করছে একটি কোম্পানি
‘সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড হ্যান্ডলিং মেশিন’, যা মাটির ৫-১০ মিটার গভীরে বিস্ফোরক শনাক্তে সক্ষম
‘অটোমেটিক ইকো-ক্রপ গ্রাউন্ডার’ মেশিন সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী
ছাদকৃষির জন্য উদ্ভাবিত ‘রুট টু ফ্রুট’ মেশিনের মাধ্যমে মাটির মান, বৃষ্টি ও আর্দ্রতার মাত্রা নিরীক্ষণ সম্ভব
‘মাল্টিপারপাস অ্যাগ্রো মেশিনের’ মাধ্যমে ঘাস কাটা, বীজ বপন, কীটনাশক প্রয়োগ ও চাষ দেওয়া সম্ভব
দেশে প্রস্তুত যন্ত্রাংশ মেলায় প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হচ্ছে
