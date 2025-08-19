লোভাছড়ায়ও অবাধে পাথর লুট

লোভাছড়ায়ও অবাধে পাথর লুট
সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর লুটের ঘটনায় সমালোচনায় সরব গোটা দেশ। এর মধ্যেই জেলার কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া এলাকায়ও চলছে অবাধে পাথর লুট। খননযন্ত্র দিয়ে নদী থেকে পাথর তুলে রাখা হয় পাড়ে। পরে ক্রাশার মেশিনে এসব পাথর ভেঙে বাল্কহেড ও নৌযানে করে নিয়ে যাওয়া হয়। কানাইঘাটের সুরমা নদীপথে লোভা নদীর জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত পাথর লুটের এমন চিত্র দেখা গেছে। নদীর দুই পাশে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পাথরের স্তূপ। ছবিতে লোভাছড়ার পাথর লুটের চিত্র:
