বাংলাদেশ

লোভাছড়ায়ও অবাধে পাথর লুট

সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর লুটের ঘটনায় সমালোচনায় সরব গোটা দেশ। এর মধ্যেই জেলার কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া এলাকায়ও চলছে অবাধে পাথর লুট। খননযন্ত্র দিয়ে নদী থেকে পাথর তুলে রাখা হয় পাড়ে। পরে ক্রাশার মেশিনে এসব পাথর ভেঙে বাল্কহেড ও নৌযানে করে নিয়ে যাওয়া হয়। কানাইঘাটের সুরমা নদীপথে লোভা নদীর জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত পাথর লুটের এমন চিত্র দেখা গেছে। নদীর দুই পাশে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পাথরের স্তূপ। ছবিতে লোভাছড়ার পাথর লুটের চিত্র:

আনিস মাহমুদ
সিলেট
খননযন্ত্র দিয়ে লোভা নদী থেকে পাথর তোলা হচ্ছে
পাথর তুলে রাখা হচ্ছে নদীর পাড়ে
নদীর পাড়ে স্তূপ করে রাখা পাথর
নদীর কূল ঘেঁষে বসানো হয়েছে ক্রাশার মেশিন
লুটের পাথর তোলা হচ্ছে বাল্কহেডে
নদী থেকে তোলা পাথর স্তূপ করে রাখা হচ্ছে
পাথর ভাঙার পাশাপাশি চলছে বাল্কহেডে তোলার কাজ
পাথর লুটে ব্যবহৃত খননযন্ত্র ও ক্রাশার মেশিন পাশাপাশি
লুটের পাথর নৌকায় তুলতে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
পাথর নিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে বাল্কহেড
