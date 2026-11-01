সংঘর্ষ, কাঁদানে গ্যাস, আগুনে রণক্ষেত্র মিরপুর, দেখুন ছবিতে
পুলিশের সঙ্গে তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে রাজধানীর মিরপুর। আজ রোববার সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষ হচ্ছে মিরপুর ১০ ও ১১ নম্বর এলাকায়। শুরুতে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন শ্রমিকেরা। তখন পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করে। তারা শ্রমিকদের ধাওয়া দেয়। জলকামান দিয়ে পানি ছোড়ে। সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। এ ঘটনায় শ্রমিকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। পরে শ্রমিকেরা আবার একজোট হন। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। ছবিতে দেখুন মিরপুরের পরিস্থিতি—
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