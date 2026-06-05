নিষেধাজ্ঞা শেষে সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি
সাগরে মাছ ধরার ওপর ৫৮ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা ১১ জুন শেষ হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ মাছের অবাধ প্রজনন–উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ১৫ এপ্রিল এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর জেলেরা আবার সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন। এ জন্য এখন চলছে প্রস্তুতি। কেউ ব্যস্ত ট্রলার মেরামতে, কেউবা ঠিক করছেন জাল। বাগেরহাটের দড়াটানা নদীর পাড়ে জেলেদের এমন ব্যস্ততার সাম্প্রতিক দৃশ্য নিয়ে আজকের ছবির গল্প।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০