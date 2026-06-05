বাংলাদেশ

নিষেধাজ্ঞা শেষে সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি

সাগরে মাছ ধরার ওপর ৫৮ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞা ১১ জুন শেষ হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ মাছের অবাধ প্রজনন–উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ১৫ এপ্রিল এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়। নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর জেলেরা আবার সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন। এ জন্য এখন চলছে প্রস্তুতি। কেউ ব্যস্ত ট্রলার মেরামতে, কেউবা ঠিক করছেন জাল। বাগেরহাটের দড়াটানা নদীর পাড়ে জেলেদের এমন ব্যস্ততার সাম্প্রতিক দৃশ্য নিয়ে আজকের ছবির গল্প।

সাদ্দাম হোসেন
খুলনা
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মাছধরার ট্রলারে জাল তুলছেন জেলেরা
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নদীর পাড়ে নোঙর করা ট্রলার
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চলছে জাল বোনা
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মেরামত করা হচ্ছে ট্রলার
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ট্রলার মেরামতে ব্যস্ত একজন
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ইস্পাতের তারের দড়ি টেনে ট্রলার নদীতে নামানো হচ্ছে
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নতুন জাল নিয়ে সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি
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ট্রলার মেরামতে পেরেক ঠোকায় ব্যস্ত শ্রমিক
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মেরামত শেষে নদীতে নামানো হচ্ছে ট্রলার
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নদীতে ট্রলার, পাড়ে মাছ ধরার সরঞ্জাম
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