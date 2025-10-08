বাংলাদেশ

রাঙ্গাটুঙ্গীর খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে কিশোর আলোর এক দিন

১২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রাঙ্গাটুঙ্গী গ্রামের জঙ্গলবিলাশ মাঠে এসেছিল কিশোর আলো টিম। রাঙ্গাটুঙ্গী ইউনাইটেড মহিলা ফুটবল একাডেমির খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হকের নেতৃত্বে কর্মীরা। ‘যত দূর যেতে চাও তত দূর তোমার’ স্লোগান সামনে রেখে কিশোর আলোর বর্ষপূর্তির কেক কাটা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ফুটবল নিয়ে বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। ফাঁকে তারা নৃত্য পরিবেশন করে। এ সময় কিশোর আলোর পক্ষ থেকে খেলোয়াড় বৃত্তিসহ উপহার হিসেবে দেওয়া হয় টি-শার্ট ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী। এ নিয়ে ছবির গল্প।

মঈনুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরে
১ / ১৬
খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে কিশোর আলোর দল।
২ / ১৬
কিশোর আলোর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেক কাটার আয়োজন।
৩ / ১৬
নাচ করছে এক খুদে খেলোয়াড়।
৪ / ১৬
বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে খেলোয়াড়দের।
৫ / ১৬
ফুটবল নিয়ে বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়।
৬ / ১৬
ফুটবল নিয়ে কসরত দেখাচ্ছে এক খুদে খেলোয়াড়।
৭ / ১৬
খেলোয়াড়দের স্যানিটারি পণ্য দিচ্ছেন বন্ধুসভা ও কিশোর আলোর সদস্যরা।
৮ / ১৬
কিশোর আলোর জন্মদিন উদ্‌যাপনে হাততালি দিচ্ছে খেলোয়াড়রা।
৯ / ১৬
গোলকিপার লাফ দিয়ে ফুটবল ধরার অনুশীলন করছে।
১০ / ১৬
ফুটবল নিয়ে অনুশীলনে খেলোয়াড়েরা।
১১ / ১৬
পিঠে বল রেখে কসরত।
১২ / ১৬
পায়ে পায়ে বল নিয়ে দৌড়াচ্ছে খুদে খেলোয়াড়েরা।
১৩ / ১৬
অনুশীলন মাঠের পাশে এলাকার দুই শিশু বল নিয়ে খেলছে।
১৪ / ১৬
দর্শক হয়ে অনুশীলন দেখছে কয়েক শিশু।
১৫ / ১৬
উপহারসামগ্রী দেওয়া হয় খুদে খেলোয়াড়দের।
১৬ / ১৬
চলছে অনুশীলন।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন