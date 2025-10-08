রাঙ্গাটুঙ্গীর খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে কিশোর আলোর এক দিন
১২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রাঙ্গাটুঙ্গী গ্রামের জঙ্গলবিলাশ মাঠে এসেছিল কিশোর আলো টিম। রাঙ্গাটুঙ্গী ইউনাইটেড মহিলা ফুটবল একাডেমির খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হকের নেতৃত্বে কর্মীরা। ‘যত দূর যেতে চাও তত দূর তোমার’ স্লোগান সামনে রেখে কিশোর আলোর বর্ষপূর্তির কেক কাটা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ফুটবল নিয়ে বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হয়। ফাঁকে তারা নৃত্য পরিবেশন করে। এ সময় কিশোর আলোর পক্ষ থেকে খেলোয়াড় বৃত্তিসহ উপহার হিসেবে দেওয়া হয় টি-শার্ট ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী। এ নিয়ে ছবির গল্প।
