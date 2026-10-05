সকালের হাটে চলনবিলের তাজা মাছ
সাতসকালে গ্রামীণ হাটে তাজা মাছের চাহিদাই থাকে অন্য রকম। আর সেই মাছ যদি হয় চলনবিলের, তবে তো কথাই নেই! বেশি দামেও তা কিনতে ক্রেতারা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েন। তেমনি এক দৃশ্য দেখা গেল বগুড়া সদর উপজেলার উপকণ্ঠে পল্লীমঙ্গল এলাকার সকালের মাছের বাজারে। সেখানে উঠেছে নানা ধরনের দেশি মাছ। বিক্রেতাদের দাবি, এসব মাছ নাটোরের চলনবিলের। আর সেই তাজা মাছ কিনতে সকাল থেকেই ক্রেতাদের এমন উপচে পড়া ভিড়।
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