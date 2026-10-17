বিদেশে উচ্চশিক্ষার খোঁজে শিক্ষার্থীরা
বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে নানা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সুযোগ সম্পর্কে জানতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কমতি নেই। বিদেশে পড়াশোনা, ভর্তিপ্রক্রিয়া, বৃত্তি ও ভিসাসংক্রান্ত দরকারি সব তথ্য তুলে ধরতে আয়োজন করা হয়েছে ‘প্রথম আলো ২য় স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬’। মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য নিচ্ছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। কেউ জেনে নিচ্ছেন ভর্তির নিয়মকানুন, কেউ বা পছন্দের দেশের পড়ার খরচ ও জীবনযাত্রার নানা খুঁটিনাটি। মেলাপ্রাঙ্গণজুড়ে তরুণদের এমন পদচারণা ও স্বপ্ন খোঁজার নানা মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯