বাংলাদেশ

নতুন টাকা কেনার ধুম

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট মোড়ে নতুন টাকা কিনতে মানুষের ভিড় বেড়েছে। ফুটপাতজুড়ে বসেছে নতুন নোট বিক্রির অস্থায়ী দোকান। ঈদের সালামি ও উপহার দেওয়ার জন্য অনেকেই নতুন নোট কিনতে সেখানে ভিড় করছেন। বিক্রেতারা বিভিন্ন অঙ্কের নতুন নোট সাজিয়ে ফুটপাতে বসে বিক্রি করছেন। বিশেষ করে ১০, ২০, ৫০ ও ১০০ টাকার নতুন নোটের চাহিদা বেশি। ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা এসব নতুন নোট কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানান বিক্রেতারা।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
কাচের বাক্সের মধ্যে নতুন টাকা
নতুন টাকা কিনতে ভিড়
২০ টাকার নোট সাজিয়ে দেখাচ্ছেন বিক্রেতা
বান্ডিল করা টাকা দেখাচ্ছেন ক্রেতাদের
সাজিয়ে রাখা হয়েছে ৫ ও ২০ টাকার নোট
৫০ টাকার নতুন নোট গুনে দেখছেন ক্রেতা
ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে কাচের ওপর রাখা নতুন নোট
পুরোনো নোট নিয়ে নতুন নোট দেন বিক্রেতারা
