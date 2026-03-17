নতুন টাকা কেনার ধুম
আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট মোড়ে নতুন টাকা কিনতে মানুষের ভিড় বেড়েছে। ফুটপাতজুড়ে বসেছে নতুন নোট বিক্রির অস্থায়ী দোকান। ঈদের সালামি ও উপহার দেওয়ার জন্য অনেকেই নতুন নোট কিনতে সেখানে ভিড় করছেন। বিক্রেতারা বিভিন্ন অঙ্কের নতুন নোট সাজিয়ে ফুটপাতে বসে বিক্রি করছেন। বিশেষ করে ১০, ২০, ৫০ ও ১০০ টাকার নতুন নোটের চাহিদা বেশি। ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করা এসব নতুন নোট কিছুটা বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানান বিক্রেতারা।
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮