বাংলাদেশ

যমুনার ধু ধু বালুচরে বাহন ঘোড়ার গাড়ি

শুকনা মৌসুমে যমুনা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা পরিণত হয় ধু ধু বালুচরে। দুর্গম এই চরে পণ্য পরিবহনের অন্যতম ভরসা ঘোড়ার গাড়ি। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার যমুনার চরে এবার ব্যাপক মরিচের আবাদ হয়েছে। তপ্ত বালু আর মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসব মরিচ বস্তায় ভরে খেয়াঘাটে নিয়ে আসেন ঘোড়ার গাড়ির চালকেরা। অনেকে ভাড়ায় ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। যমুনার বালুচরে কৃষিপণ্য পরিবহনে তাঁদের এই বাহন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য

সোয়েল রানা
বগুড়া
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থই থই পানির সময় চরাঞ্চলে ব্যবহার হয় নৌকা, শুষ্ক মৌসুমে ভরসা ঘোড়ার গাড়ি
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চরাঞ্চলে মানুষের চলাচলেও ঘোড়ার গাড়ির কদর রয়েছে
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পণ্য নিয়ে চরাঞ্চলের পথে চলছে ঘোড়ার গাড়ি
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ঘাটপাড়ে পণ্য নামিয়ে যমুনার চরে ফিরছেন ঘোড়ার গাড়ির এক চালক
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দুর্গম চরে ছুটে চলছে ঘোড়ার গাড়ি
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পরিবহনের অন্যতম ভরসা ঘোড়ার গাড়ি
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ধু ধু বালুচর মাড়িয়ে মরিচবোঝাই ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলছে খেয়াঘাট পাড়ে
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চরে নিথর পড়ে থাকা নৌকা
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চরে চলাচলের অন্যতম দুই বাহন ঘোড়ার গাড়ি ও নৌকা
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