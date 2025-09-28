বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে নানা থিমে দুর্গাপূজা

মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আজ রোববার থেকে শুরু হলো শারদীয় দুর্গাপূজা। নানা থিম ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ। বন্দর নগরীর পূজামণ্ডপ ঘুরে দেখা যায়, পটিয়ার পাইকপাড়া মহাজনবাড়ির পূজামণ্ডপের থিম ‘মানত’ নিয়ে সাজানো হচ্ছে। দক্ষিণ নালা পাড়ার থিম ‘ছৌ নৃত্য’, যেখানে এই নৃত্যের ঐতিহ্য পোশাক ও বিভিন্ন মুদ্রার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। চট্টগ্রামে দুর্গাপূজায় বিভিন্ন মণ্ডপের দৃশ্য নিয়ে ছবির গল্প—

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
‘মানত’ থিমে সাজানো হচ্ছে পটিয়া পাইকপাড়া মহাজনবাড়ির পূজামণ্ডপ
খলিফাপট্টিতে ঢোকার মুখে তৈরি করা হয়েছে এই গেট
মণ্ডপের মাঝখানে রাখা হয়েছে শিব ও পার্বতীর রূপ
টেরাকোটার আদলে তৈরি প্রতিমা
সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে প্রদীপ
দেয়ালজুড়ে অলংকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন থিম
‘ছৌ নৃত্যে’র পোশাকে তৈরি প্রতিমা
মণ্ডপে ঢোকার মুখে রাখা হয় রাবণের প্রতিমা
নাচের ভঙ্গিমায় একটি প্রতিমা
সবুজ আর কালো রঙে তৈরি কয়েকটি প্রতিমা
মণ্ডপ দেখতে ভিড় করছেন অনেকে
হালকা আলোয় ফুটে উঠেছে দুর্গার রূপ
