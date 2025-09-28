চট্টগ্রামে নানা থিমে দুর্গাপূজা
মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আজ রোববার থেকে শুরু হলো শারদীয় দুর্গাপূজা। নানা থিম ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে সাজানো হয়েছে চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ। বন্দর নগরীর পূজামণ্ডপ ঘুরে দেখা যায়, পটিয়ার পাইকপাড়া মহাজনবাড়ির পূজামণ্ডপের থিম ‘মানত’ নিয়ে সাজানো হচ্ছে। দক্ষিণ নালা পাড়ার থিম ‘ছৌ নৃত্য’, যেখানে এই নৃত্যের ঐতিহ্য পোশাক ও বিভিন্ন মুদ্রার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। চট্টগ্রামে দুর্গাপূজায় বিভিন্ন মণ্ডপের দৃশ্য নিয়ে ছবির গল্প—
