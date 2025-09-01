বাংলাদেশ

থমথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আজ সোমবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকার পরিস্থিতি ছিল থমথমে। গ্রামবাসী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে। আগের দিনের সংঘর্ষে গ্রামের বিভিন্ন ঘরে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে সঠিক বিচার ও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছেন নারী শিক্ষার্থীরা। আজ দুপুরের পর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। এ ছাড়া বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস–পরীক্ষাসহ সব ধরনের কার্যক্রম। ছবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকার চিত্র:

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
তালা দেওয়া ছিল ক্যাম্পাসের সব ভবনে।
ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে সেনা মোতায়েন ছিল।
বিক্ষোভ মিছিল করেছেন নারী শিক্ষার্থীরা।
সড়কে বসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভে অংশ নেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরাও।
সংঘর্ষের সময় আগুন দেওয়া হয়েছিল সিএনজিচালিত অটোরিকশায়।
নিজের ভাঙা ঘরের সামনে কাঁদছেন এক গ্রামবাসী।
সংঘর্ষের সময় ঘরের টিনের বেড়া কেটে ফেলা হয়েছে।
ছাত্রী হোস্টেল থেকে মেয়ের জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছেন এক অভিভাবক।
ফ্রিজ ভেঙে লুট করা হয় সবকিছু।
