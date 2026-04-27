বাংলাদেশ

সিলেটের ভাঙাচোরা সড়কে ভোগান্তি

কোথাও পিচ উঠে গেছে, কোথাও জমে আছে বৃষ্টির পানি; ছোট-বড় অসংখ্য গর্তে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন। এমন চিত্র এখন সিলেট নগরের নানা সড়কে। এসব সড়কে ধুলা আর কাদায় পথ চলতে প্রতিদিনই ভোগান্তিতে পড়ছেন যাত্রী ও পথচারীরা। গুরুত্বপূর্ণ এসব সড়ক বেহাল হয়েছে সংস্কারের অভাবে। কিছু সড়কে সংস্কারকাজ চললেও গতি ধীর, কোথাও তা–ও হচ্ছে না। সিলেট নগরের আখালিয়া-নয়াবাজার, সোনালি আবাসিক এলাকা, কালীঘাট, বালুচর নয়াবাজার এবং পশ্চিম বালুচর এলাকার সড়কগুলোই বেশি বেহাল

আনিস মাহমুদ
সিলেট
১ / ৮
ধীরগতি চলছে সংস্কারের কাজ। সড়কে জমেছে কাদা। পাশ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলেছে রিকশা
২ / ৮
জলকাদা মাড়িয়ে এভাবেই পথ চলতে হয় পথচারীদের
৩ / ৮
সড়কে গর্তে জমেছে বৃষ্টির পানি। সেই স্থান দিয়ে ঠেলাগাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি
৪ / ৮
গর্তে জমেছে পানি, সে পথে চলছে যানবাহন
৫ / ৮
সিলেট নগরের ৪০ শতাংশ সড়ক এখন এমন ভাঙাচোরা
৬ / ৮
সড়কে ছোট-বড় অসংখ্য গর্তে বৃষ্টি হলেও জমে পানি
৭ / ৮
ভাঙাচোরা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন
৮ / ৮
বৃষ্টি হলে ভোগান্তি বাড়ে এসব সড়কে
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন