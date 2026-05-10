রবীন্দ্রস্মৃতির আঙিনায় মানুষের ঢল

রবীন্দ্রস্মৃতির আঙিনায় মানুষের ঢল
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে খুলনার ফুলতলার দক্ষিণ ডিহিতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি প্রাঙ্গণে বসেছিল বর্ণিল আয়োজন। কয়েক দিনজুড়ে মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য পরিবেশনা আর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি ঘিরে নানা বয়সী মানুষের ভিড় যেন মিলিয়ে দেয় সময়ের দূরত্ব—কেউ দেখেছেন কবির স্মৃতি, কেউ তুলেছেন ছবি, কেউ-বা মেতেছেন গ্রামীণ মেলার আমেজে। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
১ / ১১
২ / ১১
৩ / ১১
৪ / ১১
৫ / ১১
৬ / ১১
৭ / ১১
৮ / ১১
৯ / ১১
১০ / ১১
১১ / ১১