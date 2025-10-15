৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচনে উৎসব
৩৫ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ, তবে নিরাপত্তাব্যবস্থাও কড়া। ১৯৯০ সালের পর প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই নির্বাচন ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা গেছে উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ। আইটি অনুষদ থেকে প্রকৌশল অনুষদ—সব কেন্দ্রেই ভোটারদের লাইন, প্রার্থীদের ব্যস্ততা, আর নিরাপত্তার কড়াকড়ি—সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক ঐতিহাসিক দিন পার করছে।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯