বাংলাদেশ

৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচনে উৎসব

৩৫ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ, তবে নিরাপত্তাব্যবস্থাও কড়া। ১৯৯০ সালের পর প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই নির্বাচন ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা গেছে উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ। আইটি অনুষদ থেকে প্রকৌশল অনুষদ—সব কেন্দ্রেই ভোটারদের লাইন, প্রার্থীদের ব্যস্ততা, আর নিরাপত্তার কড়াকড়ি—সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক ঐতিহাসিক দিন পার করছে।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
১ / ৯
আইটি অনুষদে ভোট দেওয়ার পর ছাত্রদলের প্যানেলে ভিপি পদপ্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়ের আঙুলে কালি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে
২ / ৯
ভোটকেন্দ্রে ছাত্রশিবিরের জিএস পদপ্রার্থী সাঈদবিন হাবিব
৩ / ৯
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদ কেন্দ্রে ভোট দেন ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ) ও ছাত্রফ্রন্ট (বাসদ)-সমর্থিত প্যানেল দ্রোহ পর্ষদের ভিপি প্রার্থী ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ
৪ / ৯
ভোট দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি অনুষদ কেন্দ্রে সারিতে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষার্থীরা
৫ / ৯
সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে সিসি ক্যামেরার মনিটর
৬ / ৯
ভোটকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থান
৭ / ৯
কাটাপাহাড় এলাকায় একজন ভোটারের পরিচয়পত্র দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীরা
৮ / ৯
বিশ্ববিদ্যালয় গেটে পুলিশের সাঁজোয়া যান প্রস্তুত রাখা হয়েছে
৯ / ৯
স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন