বাংলাদেশ

গ্যাসের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় চালকেরা

সরবরাহ কমে যাওয়ায় সারা দেশে গ্যাসের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে গ্যাসচালিত গণপরিবহন ও অন্যান্য যানবাহনের ওপর। রাজধানীর শ্যামলী, কল্যাণপুর ও গাবতলী এলাকার ফিলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাস নেওয়ার জন্য সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে চালকদের গ্যাস সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এই দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে একদিকে যেমন চালকদের মূল্যবান কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে কমে যাচ্ছে তাঁদের দৈনিক আয়। দুর্ভোগের এই চিত্রই উঠে এসেছে এই ছবির গল্পে:

তানভীর আহাম্মেদ
১ / ১০
গ্যাসের জন্য দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে আছে প্রাইভেট কার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যানবাহন। কল্যাণপুর এলাকায়।
২ / ১০
ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থেকে গ্যাস নিতে হচ্ছে চালকদের। কল্যাণপুর এলাকায়।
৩ / ১০
দীর্ঘ অপেক্ষায় নষ্ট হচ্ছে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকদের কর্মঘণ্টা, কমে যাচ্ছে আয়। কল্যাণপুর এলাকায়।
৪ / ১০
গ্যাসের অপেক্ষায় যানবাহনের দীর্ঘ সারি। গাবতলী এলাকায়।
৫ / ১০
সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে দেখা দিয়েছে যানবাহনের একাধিক দীর্ঘ সারি। কল্যাণপুর এলাকায়।
৬ / ১০
গ্যাসের অপেক্ষায় সিএনজির ভেতরেই জিরিয়ে নিচ্ছেন এক চালক। কল্যাণপুর এলাকায়।
৭ / ১০
গ্যাসের জন্য অপেক্ষায় থাকতে থাকতে প্রাইভেট কারের ভেতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন এক চালক। কল্যাণপুর এলাকায়।
৮ / ১০
গ্যাসের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বিষণ্ন এক সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক। কল্যাণপুর এলাকায়।
৯ / ১০
গ্যাস ফুরিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া অটোরিকশা ফিলিং স্টেশনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন চালকেরা। কল্যাণপুর এলাকায়।
১০ / ১০
ফিলিং স্টেশনে গ্যাস নিতে কয়েক সারিতে যানবাহনের দীর্ঘ অপেক্ষা। শ্যামলী এলাকায়।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন