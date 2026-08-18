প্রতিমায় ফুটছে মনসার রূপ

প্রতিমায় ফুটছে মনসার রূপ
সনাতন ধর্মে সর্পদেবী মনসার আরাধনা করা হয় বিষহরি পূজার মাধ্যমে। সাপের কামড় ও বিষের ভয় থেকে মুক্তি, পরিবারের কল্যাণ এবং উর্বরতা কামনায় মূলত বর্ষাকালে, বিশেষ করে শ্রাবণসংক্রান্তিতে এই পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বাংলা অঞ্চলে দেবী মনসা ‘বিষহরি’ বা বিষনাশকারী নামেও পরিচিত। আজ ১৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে বিষহরি ও মনসাপূজা। এ উপলক্ষে সিলেটের মৃৎশিল্পীরা বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়ে গড়ে তুলছেন দেবীর প্রতিমা। ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি এই পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার দীর্ঘদিনের লোকাচার ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃ
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