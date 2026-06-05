বাংলাদেশ

‘শ্রমের হাটে’ কাজের খোঁজে

রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বরে সড়কের পাশে ভোর থেকে জড়ো হন রাজমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রিসহ নানা ধরনের শ্রমিক। কাজের ধরন অনুযায়ী এখান থেকে শ্রমিক বেছে নেন নিয়োগদাতা। তবে সব সময় সব শ্রমিক কাজ না–ও পেতে পারেন। যেমন পবিত্র ঈদুল আজহার ছুটি শেষে এখনো নির্মাণকাজ পুরোপুরি শুরু হয়নি। ফলে এখানে আসা অনেক নির্মাণশ্রমিক কাজ পান না। কাজ পাওয়ার জন্য অনেকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। অনেকে আবার কাজ না পেয়ে ফিরে যান ঘরে। এই ‘শ্রমের হাট’ নিয়ে ছবির গল্প।

তানভীর আহাম্মেদ
ঢাকা
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কাজের আশায় দিনমজুরদের অপেক্ষা।
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নিয়োগদাতার সঙ্গে মজুরি নিয়ে দর-কষাকষি।
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ভোর থেকে হাটে শ্রমিকদের ভিড়।
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কাজে যাওয়ার আগে গ্লাভসসহ অন্য সরঞ্জাম গুছিয়ে নিচ্ছেন নারী শ্রমিকেরা।
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কাজ পাওয়ার অপেক্ষায় রংমিস্ত্রিরা।
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কাজের খোঁজে এসে পত্রিকা পড়ছেন রাজমিস্ত্রি মো. হানিফ।
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কাজ পেতে তুলনামূলক বেশি অপেক্ষা করতে হয় বয়স্ক শ্রমিকদের।
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কোদাল-ঝুড়িসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে আসেন শ্রমিকেরা।
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কাজের আশায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে নির্মাণশ্রমিকদের।
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সকাল গড়িয়ে গেলেও কাজ পাননি আঙ্গুর মিয়া।
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