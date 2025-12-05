বাংলাদেশ

নজরকাড়া ফ্যাশন শো

চট্টগ্রামে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো ‘কালার কাস্ট ফ্যাশন ফেস্টিভ্যাল’-এর দ্বিতীয় আসর। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরের র‍্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউয়ের মেজবান হলে এই আয়োজন করা হয়। এতে ‘মিরনস, ‘রুপা ফ্যাশন সিটিজি’ ও ‘বিশ্বরঙ’সহ বিভিন্ন খ্যাতিমান ফ্যাশন হাউসের পোশাক পরে হাঁটেন মডেলরা। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে নজর কেড়েছে অনুষ্ঠানে আসা দর্শকদের। উৎসবের একপর্যায়ে মঞ্চে আসেন অভিনেত্রী অপি করিম। তাঁকে দেখে উচ্ছ্বাসে ভাসেন দর্শকেরা। গানের তালে কিউতে হেঁটে এই অভিনেত্রীও দর্শকের মন জয় করেন।

সৌরভ দাশ
১ / ১১
কিউয়ের শুরুতে এমন রঙিন পোশাক নিয়ে আসেন এক মডেল
২ / ১১
সালোয়ারে হাঁটছেন একজন
৩ / ১১
লাল পোশাকে নজর কাড়েন একজন
৪ / ১১
স্কার্ট পরে হাঁটছেন এক মডেল
৫ / ১১
সালোয়ার আর পাঞ্জাবিতে একসঙ্গে দুই মডেল
৬ / ১১
সারিবদ্ধভাবে হাঁটছেন বেশ কয়েকজন মডেল
৭ / ১১
নাচ পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা
৮ / ১১
বউয়ের সাজে একজন
৯ / ১১
একসঙ্গে তিন মডেল
১০ / ১১
বাটিকের পোশাকে মডেলরা
১১ / ১১
বিশ্বরঙের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লব সাহার সঙ্গে অপি করিম
