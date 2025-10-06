বান্দরবানে ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে উদ্যাপন
বান্দরবানের মারমা সম্প্রদায় নানা আয়োজনে ‘ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে’ বা প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব উদ্যাপন করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মারমা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব এটি। মারমা ভাষায় ওয়াগ্যোয়াই অর্থ প্রবারণা পূর্ণিমা, পোয়ে অর্থ উৎসব। প্রতিবছরের মতো এবারও বুদ্ধমূর্তি স্নান, ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল রথযাত্রা, দেবতার মূর্তি (পোছোমা), প্রদীপ প্রজ্বালন, ফানুস ওড়ানো, পঞ্চশীল গ্রহণসহ নানা আয়োজনে উৎসব পালন করছে তারা। সকাল থেকে বৌদ্ধবিহারগুলোতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জগতের মঙ্গল কামনায় চলে প্রার্থনা। এ ছাড়া ভিক্ষুদের উদ্দেশে অর্থ ও অন্নদান (ছোয়াইং) আর ফুলপূজাসহ নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়।
