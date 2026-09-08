কাদাজলে জমে উঠেছে কাবাডি
কাদামাটিতে পিছলে যাচ্ছে পা, তবু থামছে না দৌড়, থামছে না লড়াই। বৃষ্টিভেজা কর্দমাক্ত মাঠেই কাবাডির অনুশীলনে মেতে উঠেছে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার আসাতননেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নিজেদের সেরা প্রমাণ করতে কাদাজল মাড়িয়েই চলছে তাদের প্রস্তুতি। ৫৩তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে চলছে এই অনুশীলন। মাঠের কাদা যেন তাদের উদ্যমকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯