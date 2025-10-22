ভিন্ন ধরনের এক প্রিজন ভ্যানে সেনা কর্মকর্তারা ট্রাইব্যুনালে
সচরাচর যে ধরনের প্রিজন ভ্যানে আসামিদের আদালতে নেওয়া হয়ে থাকে, তা দেখা যায়নি মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার আসামি সেনা কর্মকর্তাদের পরিবহনে। সবুজ রঙের একটি প্রিজন ভ্যানে তাঁদের আজ বুধবার হাজির করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সকাল সাতটার দিকে কারা কর্তৃপক্ষের ওই ভ্যানে ১৫ সেনা কর্মকর্তাকে নেওয়া হয় ট্রাইব্যুনালে। তাঁরা সবাই ছিলেন সাধারণ পোশাকে। হাজিরা দেওয়ার পর আসামিদের নিয়ে সকাল ১০টার দিকে প্রিজন ভ্যানটি বের হয় ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণ থেকে। তাঁদের আইনজীবী এম সরোয়ার হোসেন বলেছেন, এই সেনা কর্মকর্তাদের সাবজেলেই রাখা হবে।
