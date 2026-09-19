পাহাড়ি ঐতিহ্যের রঙে ‘পোহ-চগ্রু’

পাহাড়ি ঐতিহ্যের রঙে ‘পোহ-চগ্রু’
রঙিন বস্ত্র, পুঁতির অলংকার, বাঁশের ছাতা, মাটির প্রদীপ আর নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র—এক জায়গায় জড়ো হয়েছে পাহাড়ের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ। বান্দরবানে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ‘পোহ-চগ্রু’ সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে ১১টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী ও লোকজ জ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী আগামীকাল রোববার পর্যন্ত চলবে। বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য এটি উন্মুক্ত থাকবে।
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