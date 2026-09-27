নদী বাঁচানোর অঙ্গীকার, বাস্তবে দূষণের চিত্র
আজ ২৭ সেপ্টেম্বর পালিত হচ্ছে বিশ্ব নদী দিবস। প্রতিবছর নানা আয়োজনে পালিত হয় দিবসটি। নদী রক্ষার অঙ্গীকারও উচ্চারিত হয় বিভিন্ন আয়োজনে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরী গড়ে উঠেছে নদীকে ঘিরে। অথচ শীতলক্ষ্যা, বুড়িগজ্ঞা ও কর্ণফুলী নদীতে প্রতিদিনই জমছে প্লাস্টিক, পলিথিনসহ নানা বর্জ্য। কোথাও কারখানার বর্জ্য ও দূষিত পানি মিশছে নদীতে। নদ-নদীর দখল ও দূষণ শুধু জলজ প্রাণবৈচিত্র্যের জন্য বিপদ ডেকে আনছে না, এটি এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি।
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