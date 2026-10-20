বাংলাদেশ

নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই চলছে ইলিশ শিকার

মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সারা দেশে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলছে। ৮ অক্টোবর থেকে মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। এ সময়ে ইলিশ আহরণ, বিক্রি, মজুত, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও বিনিময় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে এই নিষেধাজ্ঞা মানছেন না পাবনার অনেক জেলে। জেলা সদর, সুজানগর ও বেড়া উপজেলার পাশে পদ্মা ও যমুনা নদীতে প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ শিকার। বেড়ার ঢালারচর এলাকায় পদ্মা-যমুনার মোহনা। এখানে দুই নদীতেই মা ইলিশের বিচরণ বেড়েছে। দিনে ও রাতে কয়েক শ নৌকায় চলছে মা ইলিশ শিকার। জেলেরা ইলিশ ধরে নদী তীরবর্তী বিভিন্ন বাড়িতে সরবরাহ করছেন। এসব বাড়ি থেকেই ক্রেতারা ইলিশ কিনছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ১ কেজির বেশি ওজনের প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে ২৫০ থেকে ৩৫০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা কেজি দরে। পাবনায় ইলিশ ধরা ও বিক্রির নানা দৃশ্য নিয়ে এই ছবির গল্প।

হাসান মাহমুদ
পাবনা
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পাবনা সদরের দোগাছি ইউনিয়নের পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকারে নেমেছেন জেলেরা
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পদ্মার বুকে ছোট–বড় নানা ধরনের নৌকা নেমেছে ইলিশ শিকারে।
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কারেন্ট জাল দিয়ে শিকার করা হচ্ছে ইলিশ।
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প্রমত্ত পদ্মার বুকে মাছ ধরতে ভেসে চলেছে ছেলেদের নৌকা
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কারেন্ট জাল পেতে অল্প সময় পর তুলে নিলেই পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ।
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বিকেলের গোধূলি আলোতেও চলছে মাছ শিকার।
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পদ্মার মতো যমুনা নদীতে মাছ ধরছেন জেলেরা
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স্পিডবোটে চলার সময় কাছ থেকে দেখা যায় এসব নৌকার মাছ ধরার দৃশ্য
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হঠাৎ অভিযান হলে নৌকা তীরে ফেলে পালান জেলেরা
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ক্যামেরায় ছবি তুলতে গেলেও ভয়ে দৌড় দেন জেলেরা।
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জেলেদের বাড়িতে জালের ছড়াছড়ি।
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কর্কশিটে রাখা মাছ গোপনে বিক্রির জন্য মাপা হচ্ছে
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ডিম ছাড়তে আসা মা মাছগুলোর আকার বেশ বড়
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বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে ইলিশ
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