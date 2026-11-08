কাচের ঘরে রঙিন মাছের জগৎ
লাল, নীল, হলুদ, কমলা—কত রঙের মাছ। এমন নানা রং ও আকৃতির শৌখিন মাছ নিয়ে বসেছে ‘বাংলাদেশ অর্নামেন্টাল ফিশ ফেয়ার–২০২৬’। রাজধানীর ইস্কাটনে চার দিনব্যাপী এই মেলার শেষ দিন আজ রোববার। মেলায় কাচের অ্যাকুয়ারিয়ামে বিচিত্র মাছের বিচরণ মুগ্ধ করছে দর্শনার্থীদের। কেউ মাছ দেখছেন, কেউ কিনছেন বাড়ির অ্যাকুয়ারিয়াম সাজাতে। বর্ণিল এই আয়োজন ঘিরে মেলায় তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশ। এ নিয়ে ছবির গল্প।
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