ফুটপাতজুড়ে এখন স্বস্তির হাঁটা

ফুটপাতজুড়ে এখন স্বস্তির হাঁটা
চট্টগ্রাম নগরের নিউমার্কেট মোড় এলাকায় আগে ফুটপাত ও সড়কের একাংশজুড়ে বসতেন হকাররা। তাঁদের দখলে পথচারীদের চলাচলে ছিল ভোগান্তি, সড়কে তৈরি হতো যানজট। সম্প্রতি হকারদের উচ্ছেদ করায় বদলে গেছে এলাকার চিত্র। ফুটপাত দিয়ে এখন স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারছেন পথচারীরা, কমেছে সড়কের যানজটও। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পদচারী-সেতু পরিষ্কার করার পাশাপাশি চলছে নতুন করে রং করার কাজ। উচ্ছেদের পর নিউমার্কেট মোড়ের বদলে যাওয়া চিত্র নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
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