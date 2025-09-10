কিশোরগঞ্জ, মেহেরপুর ও পটুয়াখালীতে জিপিএ-৫ উৎসব

কিশোরগঞ্জ, মেহেরপুর ও পটুয়াখালীতে জিপিএ-৫ উৎসব
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে সারা দেশে হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জিপিএ–৫ উৎসব। প্রথম আলোর উদ্যোগ আর শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ জেলার আয়োজনের অংশ হিসেবে আজ বুধবার কিশোরগঞ্জ, মেহেরপুর ও পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বর্ণিল সংবর্ধনা। সেই বর্ণিল উৎসব নিয়েই এই আয়োজন।
