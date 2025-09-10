বাংলাদেশ

কিশোরগঞ্জ, মেহেরপুর ও পটুয়াখালীতে জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে সারা দেশে হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জিপিএ–৫ উৎসব। প্রথম আলোর উদ্যোগ আর শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ জেলার আয়োজনের অংশ হিসেবে আজ বুধবার কিশোরগঞ্জ, মেহেরপুর ও পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থীদের এই বর্ণিল সংবর্ধনা। সেই বর্ণিল উৎসব নিয়েই এই আয়োজন।

কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা ফটো ফ্রেমে ছবি তুলছে। নেহাল গ্রিন পার্ক, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। নেহাল গ্রিন পার্ক, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেলফি ছবি তুলছে শিক্ষার্থীরা। নেহাল গ্রিন পার্ক, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে। নেহাল গ্রিন পার্ক, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর।
ছবি: আনিস মাহমুদ
জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণার গল্প শোনাচ্ছেন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী নাজমুল হক হিমেল। নেহাল গ্রিন পার্ক, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
কিশোরগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাইড উপভোগ করছে শিক্ষার্থীরা। নেহাল গ্রিন পার্ক, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
গানের সঙ্গে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করছে পটুয়াখালী বন্ধুসভার বন্ধুরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পটুয়াখালী, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
জাতীয় সংগীতের সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পটুয়াখালী, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট ও স্ন্যাক্স সংগ্রহ করছে শিক্ষার্থীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পটুয়াখালী, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
মিথ্যা, মুখস্থ বিদ্যা ও মাদক—এই তিন বিষয়কে ‘না’ বলে শিক্ষার্থীরা শপথ করে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, পটুয়াখালী, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
মেহেরপুরের কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি ও শিক্ষার্থীরা। পৌর কমিউনিটি হল, মেহেরপুর, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আবু সাঈদ
জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ফটোফ্রেমে ছবি তুলছে শিক্ষার্থীরা। পৌর কমিউনিটি হল, মেহেরপুর, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আবু সাঈদ
অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা। পৌর কমিউনিটি হল, মেহেরপুর, ১০ সেপ্টেম্বর
ছবি: আবু সাঈদ
