পূজার ছুটিতে কাপ্তাইয়ে পর্যটকদের ভিড়
পূজার ছুটিতে রাঙামাটির পর্যটন এলাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকদের উপস্থিতি বেড়েছে। হ্রদ-তীরের রাঙাদ্বীপ রিসোর্টের সবুজ টিনের চালা, ফুরমোন রিসোর্টের লাল টিনের চালা এবং ওয়েলউড রিসোর্টে এখন পর্যটকদের কোলাহল। হাউসবোট ও ইঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়ে হ্রদ ঘুরে দেখছেন তাঁরা, পথে থামছেন সুবলং ঝরনায়, সেখানে পাথুরে ঢাল বেয়ে নামা জলধারায় মেতে উঠছেন অনেকে। পর্যটনের ঝুলন্ত সেতু আর ডিয়ার পার্কেও ভিড় চোখে পড়ার মতো, ডিয়ার পার্কে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি আনারস খাওয়ার আনন্দ যোগ করছে বাড়তি আমেজ। ছুটির আমেজে মুখর হ্রদ ও এর আশপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো।
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