ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধে ভোগান্তিতে জনজীবন

ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধে ভোগান্তিতে জনজীবন
দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা, ভাঙাচোরা সড়ক ও নাজুক পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ঢাকার মাতুয়াইল এলাকায় ঢাকা–নারায়ণগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ‘জনদুর্ভোগ আর নয়, নাগরিক সেবা নিশ্চিত হোক’ স্লোগানে মানববন্ধনের এক পর্যায়ে সড়ক অবরোধে রূপ নেয় পরিস্থিতি, থমকে যায় যান চলাচল, তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। অবরোধে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নিয়ে এ ছবির গল্প।
