বাংলাদেশ

পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চা-ফুল

চা-বাগান মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাইলের পর মাইল সবুজের ঢেউ। পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দী হয় চা-পাতা, টিলা আর পথের সৌন্দর্য। কিন্তু এই চিরচেনা সবুজের আড়ালেই বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফোটে চা-ফুল। সাদা পাপড়ি আর হলুদ পরাগধানী নিয়ে এ এক স্নিগ্ধ, অচেনা রূপ। শীতের শুরু থেকে বসন্তের আগমন পর্যন্ত চা-গাছে এই ফুল ফোটে, যা অনেক দর্শনার্থীর চোখ এড়িয়ে যায়। সিলেটের লাক্কাতুরা চা-বাগানে নিত্যদিনের চেনা দৃশ্যের বাইরে প্রকৃতির এই লুকানো সৌন্দর্য নিয়ে আজকের ছবির গল্প।

আনিস মাহমুদ
সিলেট থেকে
১ / ১০
চিকন ডালে ফুটে থাকা শুভ্র মণিমুক্তার মতো একজোড়া চা-ফুল।
২ / ১০
বাগানের সরু পথ ধরে হাঁটার সময় একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়বে চা-ফুল।
৩ / ১০
শুষ্ক মৌসুমে ছেঁটে দেওয়া ডালপালা থেকে গজায় নতুন পাতা, আসে ফুল।
৪ / ১০
একটি গাছেই ফুটে আছে মুক্তদানার মতো অসংখ্য সাদা ফুল।
৫ / ১০
পাতার আড়ালে, গাছের নিচের দিকের ডালে ফোটে এই ফুল।
৬ / ১০
গাছের ডালে ঠিক যেন ঝুমকো দুলের মতো ঝুলে আছে শুভ্র চা-ফুল।
৭ / ১০
চা-ফুলের এই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য কাছ থেকে উপভোগ করতে চাইলে আপনাকে আসতেই হবে চা-বাগানে।
৮ / ১০
ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় পাপড়ি মেলে চা-ফুল। শীত থেকে বসন্তজুড়ে চলে এই ফুলের রাজত্ব।
৯ / ১০
একটি ফুল পুরোপুরি প্রস্ফুটিত, পাশে আরও দুটি কলি ফোটার অপেক্ষায়।
১০ / ১০
একপর্যায়ে চা-ফুল এভাবেই ঝরে পড়ে মাটিতে, রেখে যায় নতুন বীজ।
