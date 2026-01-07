পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চা-ফুল

পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চা-ফুল
চা-বাগান মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাইলের পর মাইল সবুজের ঢেউ। পর্যটকদের ক্যামেরায় বন্দী হয় চা-পাতা, টিলা আর পথের সৌন্দর্য। কিন্তু এই চিরচেনা সবুজের আড়ালেই বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফোটে চা-ফুল। সাদা পাপড়ি আর হলুদ পরাগধানী নিয়ে এ এক স্নিগ্ধ, অচেনা রূপ। শীতের শুরু থেকে বসন্তের আগমন পর্যন্ত চা-গাছে এই ফুল ফোটে, যা অনেক দর্শনার্থীর চোখ এড়িয়ে যায়। সিলেটের লাক্কাতুরা চা-বাগানে নিত্যদিনের চেনা দৃশ্যের বাইরে প্রকৃতির এই লুকানো সৌন্দর্য নিয়ে আজকের ছবির গল্প।
